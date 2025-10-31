В ФВСР рассказали о конструктивной позиции UCI в отношении российского спорта

Российские спортсмены выступали на чемпионате мире по велотреку в нейтральном статусе и только в личных гонках

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) занимает конструктивную позицию в отношении российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый.

С 22 по 26 октября в Чили проходил чемпионат мира по велоспорту на треке, где российские спортсмены имели возможность бороться за медали только в личных гонках.

"К сожалению, возможность выступать на международных стартах в командных дисциплинах зависит не от нас, - рассказал Кучерявый. - Слишком сильное давление на Международный союз велосипедистов оказывают некоторые европейские страны. Но и в такой непростой ситуации, надо отдать должное, UCI идет нам навстречу, российские спортсмены имеют возможность выступать на международных стартах, пусть и в нейтральном статусе".

"Но раз решили не допускать россиян в командных дисциплинах практически во всех видах спорта, в тех же футболе или хоккее, то очень сложно все сейчас изменить. Я не могу сказать, когда это произойдет, решение, повторюсь, от нас не зависит. Но я думаю, что как только МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС) восстановит наш олимпийский комитет в своих правах, то появятся какие-то надежды, что тогда может решиться вопрос и командного участия. В случае успешного решения мы могли бы рассчитывать на международных турнирах на дополнительные медали", - заключил глава ФВСР.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.