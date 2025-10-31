Фигуристка Хуснутдинова была готова к непростой работе в группе Тутберидзе

Спортсменка рассказала, что у нее замерло сердце, когда она впервые увидела именитого тренера

Редакция сайта ТАСС

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова знала, что у специалиста нелегко тренироваться, но была готова к трудностям. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

16-летняя Хуснутдинова завоевала бронзовую медаль взрослой дебютной серии российского Гран-при в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе два тройных акселя. Спортсменка переехала в Москву из Казани.

"Я была к этому готова. Конечно, знала, что будет нелегко. Но без дисциплины никуда - только через нее можно достичь результата. Когда я первый раз увидела Этери Георгиевну, сердце, конечно, замерло. Но на первой тренировке оказалось не страшно. Думала, что будет хуже. Было просто волнительно, но я справилась", - отметила фигуристка.

"Мы вышли на тренировку, нас раскатывал Даниил Маркович Глейхенгауз. А потом пришла Этери Георгиевна, мы в этот момент уже прыгали. Я сделала ей поклон, а затем она начала давать задания. Вот так и познакомились", - рассказала о первой тренировке Хуснутдинова.