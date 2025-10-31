Никишин заступился за партнера по "Каролине", подравшись с американцем

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной" и "Нью-Йорк Айлендерс"

Редакция сайта ТАСС

Александр Никишин © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Каролины" Александр Никишин заступился за партнера по команде, подравшись с американским форвардом "Нью-Йорк Айлендерс" Кайлом Маклином во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Никишин и Маклин по итогам стычки получили по две минуты штрафа за грубость. Матч завершился победой "Каролины" со счетом 6:2.

Никишину 24 года, он подписал контракт с "Каролиной" в апреле 2025 года. До этого с 2022 года он играл за петербургский СКА. Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - в сезоне-2022/23 он набрал 55 очков (11 голов + 44 результативных паса), в сезоне-2023/24 - 56 (17 + 39), установив рекорд по этому показателю среди российских защитников. Также Никишин установил рекорд по голам среди игроков обороны в составе СКА.

В сезоне-2025/26 Никишин в регулярном чемпионате НХЛ набрал 5 (1 + 4) очков в 10 матчах.