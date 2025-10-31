Тренер Овечкина рассказал об уникальности его физической подготовки

По словам Павла Бурлаченко, хоккеист очень много тренируется

ТАСС, 31 октября. Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин при подготовке к сезону тренируется шесть дней в неделю, у него бывает по 2-3 тренировки в день. Об этом рассказал тренер по ОФП спортсмена Павел Бурлаченко, комментарий которого опубликован в Telegram-канале команды Овечкина.

"Подготовка любого спортсмена достаточно вариативна, - сказал Бурлаченко. - Это не стабильный набор действий, которому нужно четко следовать. Так не бывает в спорте. Всегда есть свои нюансы и особенности в конкретный момент. Когда спортсмен приходит на очередную тренировку, это оговаривается. И мы всегда строим свою работу, учитывая такие моменты. Есть, конечно же, план упражнений на период, но можем убрать часть или добавить нечто другое, или увеличить количество повторений, вес и так далее".

Бурлаченко отметил, что план подготовки Овечкина зависит от множества условий: усталость спортсмена, погодные условия, возрастные ограничения и другие объективные факторы. "6 дней в неделю он на тренировке со мной. Не каждый день у него есть лед в начальном периоде подготовки, однако с ОФП обязательно 6 дней", - отметил тренер Овечкина.

"У Александра бывает по 2, а то и 3 тренировки в день. Есть ледовая тренировка и зал после нее, и есть еще одна вечерняя тренировка. Он очень много тренируется. В этом плане, как и во многих других, он уникальный человек", - заключил Бурлаченко.

Овечкину 40 лет, он проходит предсезонную подготовку с Бурлаковым более 10 лет. В прошлом сезоне российский форвард стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету нападающего 899 заброшенных шайб.