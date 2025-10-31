Фигуристка Хуснутдинова рассказала, что переезд в Москву дался непросто

Спортсменка переехала в столицу из Казани

Редакция сайта ТАСС

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова непросто пережила переезд в столицу. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

16-летняя Хуснутдинова завоевала бронзовую медаль взрослой дебютной серии российского Гран-при в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе два тройных акселя. Спортсменка переехала в Москву из Казани.

"Пока живу с папой. Первые две недели жили здесь и с мамой, и с папой, но в Казани у меня сейчас сестра - мама с ней. В будущем, возможно, переедем всей семьей, - рассказала она. - Было тяжело, конечно. Я шесть лет жила и тренировалась в Казани, привыкла к той атмосфере. Но я благодарна родителям за возможность - это огромный шаг для всей семьи".