ФИФА оштрафовала шведскую федерацию на $6,35 тыс. за поведение болельщиков

На матче между сборными Швеции и Швейцарии во время исполнения швейцарского гимна с трибун раздался свист

Редакция сайта ТАСС

Болельщики сборной Швеции по футболу © Alexander Hassenstein/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение наложить на Шведскую футбольную ассоциацию штраф в размере 60 тыс. крон ($6,35 тыс.) за неподобающее поведение болельщиков национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Шведской футбольной ассоциации.

Штраф наложен в связи с тем, что в Стокгольме перед домашним матчем отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Швейцарии (0:2) во время исполнения швейцарского гимна с трибун раздался свист.

"Мы, конечно, очень рады и ценим ту огромную поддержку, которую наши болельщики постоянно оказывают нашим национальным сборным. В то же время мы хотели бы подчеркнуть важность постоянного уважения к нашим соперникам, поэтому мы сожалеем об освистывании, которое произошло во время исполнения швейцарского гимна", - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря Шведской футбольной ассоциации Тобиас Тибелл.

Отмечается, что ассоциация приняла решение ФИФА и не будет его обжаловать.