Фигуристка Хуснутдинова призналась, что восхищается Аделией Петросян

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова восхищена бойцовскими качествами Аделии Петросян и ее победой в олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Об этом Хуснутдинова рассказала в интервью ТАСС.

В сентябре Петросян выиграла турнир Пекине и завоевала путевку на Олимпиаду-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

"У каждой девочки в группе свой уровень, и у каждой есть что взять. Я стараюсь забирать их лучшее и применять на себе. Аделия Петросян - боец, я ею очень восхищаюсь. Она несла ответственность за всю страну в отборе - и собралась, чисто откатала обе программы. Это восторг", - сказала Хуснутдинова.

Также Хуснутдинова охарактеризовала других фигуристок. "Соня [Акатьева] очень артистичная. Она вкладывает душу в свои программы. А еще она очень теплый, добрый человек, у которого всегда найдется для тебя хороший совет. У Маргариты [Базылюк] просто железный характер, она - одна из тех, кто будет прыгать до конца тренировки, пока не получится. Все уже вращаются, а она - прыгает, это вызывает восхищение. У Алисы [Двоеглазовой] такой четверной лутц, от которого лично у меня просто дух захватывает. Она его прыгает буквально как тройной. И ведь в программе у нее не только прыжки, но и подача. Она дисциплинированная, вдохновляет", - отметила собеседница агентства.