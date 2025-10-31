Виктора Козлова наградили орденом Салавата Юлаева

С 2022 года Козлов является главным тренером хоккейного клуба "Салават Юлаев"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов © Михаил Терещенко/ ТАСС

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров наградил главного тренера хоккейной команды "Салават Юлаев" Виктора Козлова региональной наградой - орденом Салавата Юлаева, сообщается на сайте руководителя региона.

"Орден Салавата Юлаева. Козлов Виктор Николаевич - главный тренер команды мастеров хоккейного клуба "Салават Юлаев", - отмечено в списках награжденных государственными наградами Республики Башкортостан.

Орден Салавата Юлаева - государственная награда Башкирии, вручается с 2000 года.

Козлов возглавляет уфимскую команду с 2022 года. В регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25 "Салават Юлаев" занял второе место в Восточной конференции. В плей-офф команда дошла до полуфинала, где со счетом 1-4 в серии уступила ярославскому "Локомотиву", который позднее стал победителем турнира.