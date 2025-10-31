Лазарев рассказал, с каким элементом фигурного катания может себя сравнить

Фигурист Лев Лазарев лидирует после короткой программы на юниорском этапе Гран-при России в Красноярске

Лев Лазарев © Александр Демьянчук/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Фигурист Лев Лазарев мог бы себя сравнить с четверным флипом, так как это его любимый прыжок. Об этом он рассказал журналистам на юниорском этапе Гран-при России в Красноярске.

Лазарев лидирует после короткой программы, набрав 83,70 балла.

"Сегодня выходил уже спокойно, первый раз не переживал какое-то время за тройной аксель. На разминке понял, что мне прыгать его слишком легко. Я его прыгал выше, чем обычно, немного начал переживать, но перед прокатом снова отпустило, все получилось. Немного недоволен, что дорожка второго уровня", - сказал Лазарев.

"Если бы я мог сравнить себя с элементом фигурного катания, кто бы я был? Я думаю, что четверной флип, потому что это, наверное, мой любимый четверной прыжок, всегда радуюсь, когда он получается, потому что в прошлом сезоне он был нестабилен. Нравится ощущение, когда я его прыгаю", - добавил фигурист.

Произвольную программу спортсмены представят 1 ноября.