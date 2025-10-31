Стали известны даты всех четвертьфинальных матчей "пути РПЛ" Кубка России

Ответная встреча между "Локомотивом" и "Спартаком" на этой стадии пройдет 26 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московские "Локомотив" и "Спартак" проведут ответный четвертьфинальный матч "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет на домашнем стадионе "Локомотива" и начнется в 20:30 мск. Первый матч состоится 6 ноября.

Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" сыграют 5 ноября в Санкт-Петербурге и 27 ноября в Москве. "Оренбург" примет "Краснодар" 5 ноября, ответная встреча пройдет 26 ноября, махачкалинское "Динамо" и московский ЦСКА встретятся в те же дни.

В плей-офф "пути регионов" 25 ноября московское "Торпедо" примет калининградскую "Балтику", тульский "Арсенал" дома сыграет с казанским "Рубином". 26 ноября "Ростов" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". 27 ноября "Камаз" из Набережных Челнов примет самарские "Крылья Советов".

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).