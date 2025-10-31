Фигуристы братья Вороновы перешли в группу тренера Дайнеко

Ранее спортсмены тренировались под руководством Виктории Буцаевой

Редакция сайта ТАСС

Вадим Воронов © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Победитель Российско-китайских игр среди юниоров фигурист Вадим Воронов и его брат, победитель первенства Москвы Добромир перешли от Виктории Буцаевой в группу тренера Вероники Дайнеко. Об этом ТАСС сообщила Буцаева.

"Мы приняли совместное решение о том, что Вадим и Добромир будут тренироваться под руководством Вероники Дайнеко, - рассказала тренер. - Пока они все равно числятся за нашей школой, за Москвой до мая, а с мая уже переведутся выступать за Питер".

"У ребят появилось такое желание, мы это желание поддержали - нет смысла препятствовать, если у фигуристов есть желание двигаться, достигать результата. У нас большая группа, есть с кем дальше работать. А ребятам желаем удачи и дальнейшего развития", - добавила она.