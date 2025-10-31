Перед матчем РПЛ ЦСКА - "Пари НН" почтили память диктора Плешакова

Плешаков умер 27 октября в возрасте 56 лет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минута молчания в память о бывшем дикторе "ВЭБ-Арены" Игоре Плешакове прошла перед матчем 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

О смерти Плешакова стало известно 27 октября. Ему было 56 лет. 30 октября с ним простились на Николо-Архангельском кладбище. Во время минуты молчания прозвучали несколько известных цитат диктора.

Плешаков работал на матчах ЦСКА более 20 лет. Также он был диктором на домашних играх женского футбольного клуба ЦСКА, московского хоккейного клуба "Динамо" и сборной России по футболу.