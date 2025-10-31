Арбитр Виталий Мешков завершил карьеру судьи

Он занимает третье место по количеству матчей в РПЛ среди главных судей

Виталий Мешков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Виталий Мешков завершил карьеру. Эту информацию ТАСС подтвердили в Российском футбольном союзе (РФС).

Ранее о завершении Мешковым карьеры сообщил Telegram-канал "Алё, реф!", уточнялось, что арбитр остается работать в академии РФС и будет готовить молодых судей.

Последним матчем Мешкова была игра московских ЦСКА и "Спартака" в 11-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), на которой он работал в качестве видеоассистента. В 10-м туре он был главным судьей матча между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Динамо".

Мешкову 42 года, в его активе 230 игр в качестве главного арбитра в РПЛ, по этому показателю больше матчей лишь у Сергея Карасева (281) и Владислава Безбородова (306).