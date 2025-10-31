Даниил Медведев получил wild card на турнир в Меце

Соревнования пройдут 2-8 ноября

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев получил специальное приглашение (wild card) и примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Меце. Об этом сообщила пресс-служба соревнования.

На турнире во Франции, в частности, сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим и представитель Казахстана Александр Бублик. Все три теннисиста сохраняют шансы отобраться на Итоговый турнир ATP в Турине.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. 19 октября 2025 года в Астане теннисист завоевал свой первый титул с 2023 года. Всего в его активе 21 победа на турнирах ATP в одиночном разряде.

Турнир в Меце пройдет 2-8 ноября.