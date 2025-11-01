Хоккеист Ягр набрал первое очко в 38-м сезоне на профессиональном уровне

Нападающий "Кладно" отметился результативной передачей в матче с "Пардубице"

Яромир Ягр © Jari Pestelacci/ Just Pictures/ Sipa USA

ПРАГА, 1 ноября. /ТАСС/. Нападающий чешского "Кладно" Яромир Ягр набрал первое очко в своем 38-м сезоне в профессиональном хоккее.

Ягр отметился результативной передачей в гостевом матче Экстралиги против "Пардубице" (3:8). Для 53-летнего форварда это была четвертая игра в нынешнем сезоне.

Нападающий был выбран "Питтсбургом" под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий нападающий занимает второе место в истории лиги, уступая лишь канадскому форварду Уэйну Гретцки (2 857). Вместе с национальной командой хоккеист завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).

В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский "Авангард". В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). Ягр с 2018 года выступает за "Кладно", где начинал карьеру в сезоне-1988/89. Он также является совладельцем команды. В прошлом сезоне форвард забросил 5 шайб и сделал 11 результативных передач в 39 матчах.