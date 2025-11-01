РУСАДА сократило срок отстранения хоккеиста Морозова до месяца

Ранее в пробе нападающего было выявлено запрещенное вещество

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок отстранения нападающего хоккейного клуба "Спартак" Ивана Морозова с четырех лет до одного месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщило юридическое агентство "Клевер консалт".

16 сентября "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе Морозова было выявлено запрещенное вещество. 28 октября Морозов признал, что принимал кокаин.

"29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы Иван Морозов сдал допинг-пробу, которая дала положительный результат на запрещенное вещество из раздела S6 запрещенного списка WADA. Действующие в антидопинге правила и практика CAS предполагают, что за такое нарушение могла быть назначена серьезная санкция - вплоть до четырехлетней дисквалификации", - говорится в сообщении.

"Специалисты "Клевер консалт" приложили все усилия, чтобы добиться для Ивана наилучшего исхода дела из всех возможных вариантов. Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до 1 месяца, через механизм второго абзаца пункта 12.2.4. 1 общероссийских антидопинговых правил", - пояснило агентство.