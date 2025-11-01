"Встречай, Енисей". В Красноярске стартует этап Гран-при по фигурному катанию

На турнире выступят Григорий Федоров, Алиса Двоеглазова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Красноярск примет второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Всего этапов в серии пять, затем они пройдут в Казани, Москве и Омске. Соревнования начнутся в воскресенье.

Финал серии состоится в марте в Челябинске сразу после Олимпиады в Италии, куда от России поедут всего два фигуриста - Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые победили на отборочном турнире в Пекине.

За последние годы в Красноярске прошло несколько турниров по фигурному катанию. В декабре 2022 года город на Енисее принял главный российский турнир - чемпионат страны. Тогда чемпионами России стали Софья Акатьева, Евгений Семененко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Участники соревнований

Интригующим получится турнир среди мужчин, ведь явного лидера назвать сложно. Ставший неделю назад серебряным призером этапа в Магнитогорске Григорий Федоров снова будет бороться за медали, несмотря на тяжелое расписание со сменой часовых поясов. В арсенале фигуриста сложнейшие прыжки - четверные флип и лутц. При успешном исполнении они могут стать заявкой на победу. Николай Угожаев также выбрал нелегкий график - два этапа подряд со сменой часовых поясов. Неделю назад он лидировал после короткой программы в Магнитогорске, но в произвольной допустил ряд ошибок, которые привели его лишь к бронзовой медали. Фигурист делает четыре четверных прыжка, чего также достаточно для победы при чистом исполнении и верном настрое. Также на соревнованиях выступят любимец публики Матвей Ветлугин, Даниил Самсонов, который сменил штаб в прошедшее межсезонье, перейдя из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, и ученик Тутберидзе Андрей Мозалев. Он в октябре выступил на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге и отстал от тройки лучших на 0,50 балла.

Свой первый взрослый этап Гран-при России проведет Алиса Двоеглазова, которая начала сезон с победы на турнире в Санкт-Петербурге. При чистых прокатах догнать фигуристку по баллам будет практически невозможно, ведь в ее арсенале четверные лутц и тулуп. Также в турнире женщин примут участие Мария Елисова, владеющая тройным акселем, ученица Юлии Липницкой Анна Ляшенко и другие.

В парах, безусловно, можно ожидать победы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые начали сезон обновленными с психологической точки зрения. На турнире в Санкт-Петербурге пара пробовала четверной выброс и, вероятно, снова сделает попытку на предстоящих соревнованиях. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков участвовали последний раз в серии Гран-при России два года назад, после чего последовала травма, выбившая пару на год из строя. В 2023 году спортсмены стали бронзовыми призерами чемпионата страны и постараются приблизиться или повторить достижение. В турнире пар зрители увидят дебютантов взрослых соревнований - Таисию Щербинину и Артема Петрова, Анастасию Чернышову и Владислава Вильчика.

Фаворитами турнира станут дуэты Александра Степанова и Иван Букин и Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Первые еще не анонсировали и не показывали свои программы, пропустив контрольные прокаты по состоянию здоровья партнера. Несмотря на непопадание на олимпийский отборочный турнир, Степанова и Букин решили участвовать в сезоне. Кагановская и Некрасов неделю назад стали победителями этапа в Магнитогорске, допустив серьезную ошибку в ритм-танце. Здесь фигуристы, вероятно, захотят показать прежде всего себе, как они могут кататься. В числе участников петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, бронзовые призеры финала Гран-при России, состоявшегося в Красноярске, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.

2 ноября фигуристы выступят с короткими программами, 3 ноября в понедельник - с произвольными.