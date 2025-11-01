Выступавший в НХЛ Лабанк общался с Набоковым перед переходом в "Шанхай"

В октябре американский нападающий заключил контракт до конца сезона с китайским клубом

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Шанхай Дрэгонс" Кевин Лабанк © Michael Reaves/ Getty Images

ТАСС, 1 ноября. Американский нападающий Кевин Лабанк общался с чемпионом мира в составе сборной России Евгением Набоковым перед тем, как принять решение о переходе в китайский "Шанхай Дрэгонс", который выступает в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Лабанк рассказал "Спорт-Экспрессу".

8 октября "Шанхай" сообщил о заключении контракта до конца сезона с Лабанком. В шести матчах КХЛ на его счету четыре результативные передачи. В текущем сезоне китайский клуб базируется в Санкт-Петербурге.

"Менталитет очень отличается, - рассказал Лабанк об особенностях жизни в России. - Особенно отмечу, что моя жена часто ходит на прогулки, и люди всегда готовы помочь, если ей нужно поднять коляску. Они готовы помочь в любую секунду, очень отзывчивые и обращают внимание на любые детали. Все здорово выглядят и заботятся о том, как они одеваются".

"Мне нравится жить в России. Я общался с большим количеством людей, чтобы комфортно себя чувствовать, когда приеду сюда. Перед принятием решения я разговаривал с Евгением Набоковым, он говорил о том, что это красивая страна, тут чистые города. Когда я приехал, то в этом убедился", - добавил он.

Лабанку 29 лет, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2014 году под общим 171-м номером клубом "Сан-Хосе". В НХЛ форвард провел 542 матча и набрал 251 (89+162) очко по системе "гол + пас", выступая за "Сан-Хосе" и "Коламбус". В составе сборной США становился бронзовым призером чемпионата мира (2021).