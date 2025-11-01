Бывший игрок НХЛ американец Уиллман перешел в "Барыс"

Макс Уиллман (на переднем плане) © Maddie Meyer/ Getty Images

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Американский нападающий Макс Уиллман перешел в казахстанский хоккейный клуб "Барыс". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.

Уиллману 30 лет. В 2014 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" под общим 121-м номером, однако клуб не стал заключать с ним контракт. В североамериканской лиге форвард выступал за "Филадельфию" и "Нью-Джерси", проведя в общей сложности за три сезона 68 матчей. В них он отметился семью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

"Барыс" занимает 7-е место место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 22 матчах. Следующую встречу команда проведет дома против нижнекамского "Нефтехимика" 3 ноября.