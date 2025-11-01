Белоусов: успехи в спорте не гарантируют успешной интеграции в новые сферы

По мнению ректора РМОУ, наилучшим способом позаботиться о своем будущем является получение знаний параллельно или сразу после завершения спортивной карьеры

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Достижения на международной арене не гарантируют спортсменам успешной интеграции в новые профессиональные сферы. Об этом рассказал ректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Росконгресса.

Участники XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который состоится с 5 по 7 ноября в Самаре, проведут сессию, посвященную вопросам будущего профессиональных спортсменов после завершения карьеры. В рамках деловой дискуссии участники обсудят ключевые вопросы будущего профессиональных атлетов, а именно: как сделать завершение спортивной карьеры началом жизни в новом качестве, как вовлечь спортсменов в разработку профильных образовательных программ и какую роль могут сыграть образовательные организации.

"Выдающиеся достижения на международной арене не гарантируют спортсменам успешной интеграции в новые профессиональные сферы. Наилучшим способом позаботиться о своем будущем является получение знаний параллельно или сразу после завершения спортивной карьеры. Более 380 олимпийских и паралимпийских чемпионов, призеров чемпионатов мира и Европы прошли обучение в РМОУ на гранты Фонда поддержки олимпийцев России при поддержке Министерства спорта России и ОКР. Они молоды, энергичны и знают спорт изнутри: вкупе с современными управленческими компетенциями спортсмены должны стать желанными кадрами для любой организации сферы спорта", - отметил Белоусов.

Отмечается, что в соответствии со статистикой, почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, при том что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен. Две трети атлетов не считают недостаток образования фактором, способным помешать трудоустройству в жизни после спорта.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года. Его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс, Пермь и Уфа.