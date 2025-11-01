Хоккеист Лабанк назвал работу с Галланом ключевым фактором перехода в "Шанхай"

Нападающий был знаком со стилем работы тренера во время выступления в НХЛ

Главный тренер "Шанхай Дрэгон" Жерар Галлан © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Возможность поработать с канадским тренером Жераром Галланом стала ключевым фактором в решении американского нападающего Кевина Лабанка перейти в китайский "Шанхай Дрэгонс", поскольку игрок был знаком со стилем его работы во время выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом хоккеист рассказал "Спорт-Экспрессу".

О назначении Галлана главным тренером "Шанхая" стало известно 13 августа. Лабанк перешел в китайский клуб 8 октября, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

"Ключевым фактором стал Жерар Галлан, я общался с ним до подписания контракта, знаю его североамериканский стиль, понимаю систему, - сказал Лабанк. - Я играл против него в НХЛ. Его присутствие стало существенным фактором для перехода в "Дрэгонс". Считаю, что у нас складывается крутая команда. Мы выигрываем матчи и точно способны на большее. Нам нужно каждый день делать то, что требует тренерский штаб, выкладываться на максимум".

"Мы долго общались с "Каролиной" по поводу моего контракта, но я хотел получить лучшие возможности. Приехать в Россию и играть за Жерара Галлана - большая честь. Мне хочется больше побеждать, больше игрового времени. Я понял, что здесь буду на своем месте и мне будет понятна моя позиция. Очень рад оказаться в "Дрэгонс", - добавил хоккеист.

Лабанку 29 лет, он был выбран на драфте НХЛ в 2014 году под общим 171-м номером клубом "Сан-Хосе". В НХЛ форвард провел 542 матча и набрал 251 (89+162) очко по системе "гол +пас", выступая за "Сан-Хосе" и "Коламбус". В составе сборной США становился бронзовым призером чемпионата мира (2021).