Ромащенко отметил прогресс футболистов "Урала" из юношеской сборной

Екатеринбургская команда занимает первое место в Первой лиге

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко © Петр Ковалев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Молодые игроки екатеринбургского футбольного клуба "Урал" прогрессируют с каждым недельным тренировочным циклом команды и по праву занимают место в составе клуба и юношеской сборной России. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко.

14 октября сборная России, составленная из игроков до 18 лет, обыграла сверстников из Сербии со счетом 4:1. Полузащитник "Урала" Виталий Бондарев отметился в той игре дублем, его одноклубник Максим Воронов забил один мяч.

"Я сам посмотрел матчи, где Виталий Бондарев с Максом Вороновым играли в Сербии, и очень рад за этих парней, потому что они отдаются на тренировках от и до, прогрессируют с каждым недельным циклом. То, что они соответствуют своему возрасту и находятся по праву в национальной молодежной сборной, - это сто процентов. Вы не найдете команду, которая за последние три-четыре года решала задачу по выходу в премьер-лигу, имея столько молодых игроков высокого класса. Это говорит о том, что у нас хорошие молодые футболисты, и они не останавливаются в своем развитии, а развиваются дальше в нашем тренировочном процессе", - сказал Ромащенко.

Тренер добавил, что не имеет претензий к нападающему Евгению Маркову, который находится в команде с зимы и на данный момент не оформил ни одного результативного действия. "Я за все это время не видел ни одной тренировки, где бы он не отдавался должным образом, но ему очень сложно попасть в основу, имея в конкурентах лучшего бомбардира Мартина Секулича, а еще есть Макс Воронов. Я ему часто напоминаю, что многие великие форварды тоже не забивали большое количество матчей, но не теряли уверенность в себе, ведь если мы не будем давать футболистам веру, то какая у них будет мотивация? Я поддерживаю Женю и буду поддерживать до тех пор, пока я в команде", - отметил Ромащенко.

Ранее в этом сезоне "Урал" проиграл три матча подряд, включая игру "пути регионов" Фонбет - Кубка России и крупное поражение от "Камаза" со счетом 1:5 в матче 13-го тура Лиги Пари (Первой лиги), и, по словам Ромащенко, в такие моменты главное сохранять спокойствие внутри команды. "Ни одна из команд не пройдет чемпионат без осечек. Чемпион Англии "Ливерпуль", например, из семи матчей проигрывает шесть. Это я к тому, что не бывает возможности ровно пройти у команды какой-нибудь чемпионат", - подчеркнул тренер.

"Урал" на данный момент занимает первую строчку в таблице Первой лиги, имея 33 очка в активе.