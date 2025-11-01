Определились все победители футбольного турнира "Стальная воля"

Финальный этап соревнований проходил на федеральной территории Сириус

ТАСС, 1 ноября. Финальный этап всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ "Стальная воля" завершился в субботу. 14 комплектов наград были разыграны среди спортсменов 7 нозологий на футбольных полях федеральной территории Сириус.

Также в рамках "Стальной воли" прошел турнир "Лига героев" по футболу ампутантов среди ветеранов специальной военной операции, организованный Российским футбольным союзом совместно с Паралимпийским комитетом России. Победителем соревнования стала команда Самарской области, которая в финале оказалась сильнее сборной Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (0:0, 3:2 по пенальти). Третье место заняла команда Москвы.

Всего в "Стальной воле" приняли участие порядка 700 спортсменов из 26 регионов России. В футболе ампутантов первой стала сборная Чеченской Республики, второй и третьей - команды Алтайского края и Республики Северная Осетия - Алания соответственно. Команда Московской области выиграла турнир по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом среди юношей, второй и третьей стали команды Челябинской области и Санкт-Петербурга. В этом же турнире среди мужчин победителем стала Нижегородская область, далее расположились Московская область и Санкт-Петербург. Команда Санкт-Петербурга выиграла турнир по футболу глухих среди женщин, второй и третьей стали Ульяновская и Воронежская области. В этой же нозологии у юношей победу одержала сборная Москвы, второе место занял Санкт-Петербург, третье - Самарская область.

В турнире по мини-футболу лиц с интеллектуальными нарушениями у юношей победу одержала Московская область, второй стала Свердловская область, третьим - Санкт-Петербург. В этой же нозологии у мужчин победу одержала команда Республики Дагестан, далее расположились Республика Татарстан и Санкт-Петербург. В турнире по трансплант-футболу у женщин победила команда Москвы, второй стала Новосибирская область, третьей - Свердловская область. У мужчин в таком турнире победу одержала команда Республики Татарстан, второй стала Рязанская область, третьей - Свердловская область. В мини-футболе слепых среди юношей выиграла команда Республики Дагестан, далее расположились Липецкая область и Краснодарский край. В этой же нозологии в турнире женщин победу одержала Москва, второй и третьей стали Республика Дагестан и Республика Марий Эл. У мужчин победу одержала команда Москвы, далее расположились Московская область и Республика Дагестан. В турнире по ПОДА-футболу на электроколясках выиграл "Наутилус" из Свердловской области, второе место у "Крыльев мечты" из Самарской области, третьим стал "Сириус" из федеральной территории Сириус.

"Стальная воля" - турнир, который популяризирует футбол среди людей с ОВЗ и представляет собой важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Фестивали и соревнования "Стальная воля" проводятся с 2022 года, в 2024 году их участниками стали более трех тысяч человек.