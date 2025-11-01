Теннисист Даниил Медведев снялся с турнира в Меце

Ранее россиянин лишился шансов отобраться на Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев © Julian Finney/ Getty Images

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Россиянин получил повреждение в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже с представителем Германии Александром Зверевым (6:2, 3:6, 6:7 (5:7)). После этого поражения Медведев лишился шансов отобраться на Итоговый турнир ATP. Ранее он получил специальное приглашение (wild card) на турнир в Меце.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. 19 октября 2025 года в Астане теннисист завоевал свой первый титул с 2023 года. Всего в его активе 21 победа на турнирах ATP в одиночном разряде.