Андрей Мостовой надел черную маску после гола в ворота "Локомотива"

23 октября футболиста "Зенита" попытались похитить, но ему удалось отбиться и убежать от нападавших

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой надел черную маску при праздновании своего гола в ворота московского "Локомотива" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

После празднования забитого мяча игрок "Зенита" получил желтую карточку. Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.