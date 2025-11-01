Кудерметова с поражения начала Итоговый турнир WTA в парном разряде

Российская теннисистка выступает в паре с бельгийкой Элизе Мертенс

Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова © Matthew Stockman/ Getty Images

ТАСС, 1 ноября. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс уступили латвийке Елене Остапенко и представительнице Тайваня Су Шувэй в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 10:5 в пользу Остапенко и Су Шувэй.

В другом матче группы Мартины Навратиловой итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани обыграли американку Эйжу Мухаммад и нидерландку Деми Схюрс со счетом 6:3, 6:3.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попали в группу Лизель Хубер. Их соперницами станут чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф, венгерка Тимея Бабош и бразильянка Луиза Стефани.

В полуфинал выйдут две лучшие пары каждой группы. Турнир завершится 8 ноября.