Галактионов надеется, что поражение "Локомотива" не повлияет на команду

Железнодорожники впервые уступили в текущем сезоне РПЛ, проиграв "Зениту"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов надеется, что футболисты команды спокойно воспримут первое поражение в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Локомотив" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в матче 14-го тура РПЛ. Для железнодорожников это поражение стало первым в этом сезоне чемпионата России.

"На самом деле поблагодарил команду за игру, потому что достаточно был хороший по движению, по отборам, прессингу, созданию голевых моментов матч, - сказал Галактионов. - Нужно было выдавать максимум, перестроились на два нападающих после пропущенного мяча, когда раскрылись, пропустили второй мяч. Но старались, нагнетали. Но робковато начали, привыкали к полю, к стадиону, чуть душновато было, хотя это не оправдание. А как только агрессивнее стали играть, то появились моменты. Понятно, что класс у футболистов "Зенита" высокий, это команда и использовала".

"Что касается ощущений, мы не задумывались, какое оно, первое поражение за столько туров. После поражений есть разочарование, но повторю, что мы все вместе поблагодарили ребят за самоотверженность, было движение, старались нагнетать в гостях, могли вернуться в игру и сравнять, но это не получилось. Надеюсь, что очень спокойно к этому отнесемся, выводы определенные сделаем, впереди много матчей, новая игра - новая история. Нужно забывать и двигаться вперед", - добавил тренер железнодорожников.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.