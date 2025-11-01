Вендел надеется оставаться в "Зените" как можно дольше

В субботу бразилец продлил контракт с клубом до лета 2029 года

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Вендел © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Вендел желает оставаться в команде как можно дольше. Об этом он заявил журналистам.

В субботу "Зенит" объявил о продлении контракта с Венделом до лета 2029 года.

"Продление контракта - это совместное решение меня и клуба. "Зенит" стал для меня настоящим домом и семьей. Мне очень приятно быть здесь, играть здесь. Поэтому я очень рад и надеюсь остаться здесь подольше", - заявил Вендел.

Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году. За пять лет в клубе бразилец четыре раза становился чемпионом России, а также один раз выигрывал Кубок и три раза - Суперкубок России.