Мамин старался сдержать эмоции в эпизоде с победным голом в ворота ЦСКА
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Автор победного гола в ворота столичного ЦСКА в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский динамовец Максим Мамин старался сдержать свои эмоции в момент взятия ворот. Об этом он рассказал журналистам.
Мамин перешел в "Динамо" из ЦСКА в это межсезонье и забил первый гол за новую команду.
"Эмоции непривычные, матч был по накалу напряженный, поэтому здорово, что в конце вырвали победу. После своего гола я чуть-чуть пытался быть сдержанней, но это было сделать тяжело, так как забил на последних минутах гол. Суббота, хотелось побыстрее домой отправиться, поэтому и забил", - сказал Мамин.
30-летний форвард сыграл впервые с середины сентября. "Ощущаю себя отлично, у меня был такой хороший кэмп", - поделился он.
В следующем матче "Динамо" 4 ноября на выезде сыграет с петербургским СКА.