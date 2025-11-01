Мамин старался сдержать эмоции в эпизоде с победным голом в ворота ЦСКА

Форвард перешел в "Динамо" в это межсезонье из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ретт Гарднер и нападающий "Динамо" Максим Мамин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Автор победного гола в ворота столичного ЦСКА в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский динамовец Максим Мамин старался сдержать свои эмоции в момент взятия ворот. Об этом он рассказал журналистам.

Мамин перешел в "Динамо" из ЦСКА в это межсезонье и забил первый гол за новую команду.

"Эмоции непривычные, матч был по накалу напряженный, поэтому здорово, что в конце вырвали победу. После своего гола я чуть-чуть пытался быть сдержанней, но это было сделать тяжело, так как забил на последних минутах гол. Суббота, хотелось побыстрее домой отправиться, поэтому и забил", - сказал Мамин.

30-летний форвард сыграл впервые с середины сентября. "Ощущаю себя отлично, у меня был такой хороший кэмп", - поделился он.

В следующем матче "Динамо" 4 ноября на выезде сыграет с петербургским СКА.