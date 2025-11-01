Футболист "Зенита" Дуглас Сантос может не сыграть в 2025 году из-за травмы

Защитник на прошлой неделе повредил плечо на тренировке

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, скорее всего, не примет участия в матчах до конца 2025 года из-за травмы плеча. Об этом защитник сообщил пресс-службе "Зенита".

Дуглас Сантос не выходил на поле с матча Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" (3:0), который прошел 19 октября.

"Хочу сообщить, что на прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год", - сказал Сантос.

"Зенит" до окончания 2025 года проведет еще четыре матча в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга также сыграет две четвертьфинальные встречи "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с московским "Динамо".

За "Зенит" Дуглас Сантос выступает с 2019 года, пять раз став с клубом чемпионом России и выиграв два Кубка и пять Суперкубков России.