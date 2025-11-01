Семак: все в "Зените" переживали за футболиста Мостового

23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового, но он смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуацию с возможным похищением футболиста Андрея Мостового обсуждали в петербургском "Зените", все очень сильно волновались. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине.

"Ситуацию, конечно, обсуждали. Все переживали, волновались за Андрея. Кто-то мог пошутить, но ситуация нешуточная. Главное, что закончилось хорошо, это самое главное, он помогает команде, забивает мячи сейчас. Перед прошлым матчем с "Динамо" я знал уже эту историю", - сказал Семак.

В субботу "Зенит" дома победил московский "Локомотив" со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Напряжение чувствовалось, в первом тайме хорошо сыграли, движение было, во втором чуть подустали, но все равно все отрабатывали до конца. Мы справились с быстрыми атаками "Локомотива", чем они хороши. Достойно сыграли сегодня в обороне и атаке, поздравляю команду, спасибо болельщикам. Сложный матч, но думаю, что выиграли по делу, ребята молодцы", - отметил Семак.

"Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.