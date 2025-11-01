Вендел считает, что у него не будет проблем с получением гражданства РФ

В субботу "Зенит" объявил о продлении контракта с бразильцем до лета 2029 года

Полузащитник "Зенита" Вендел © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Вендел считает, что у него не будет проблем с получением российского гражданства. Об этом он рассказал журналистам.

"Это не только мое решение, но и решение множества людей. Но, если возникнет оказия, никаких проблем у меня не будет", - заявил Вендел.

1 ноября "Зенит" объявил о продлении контракта с Венделом до лета 2029 года. Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году. За пять лет в клубе бразилец четыре раза становился чемпионом России, а также один раз выигрывал Кубок и три раза - Суперкубок России.