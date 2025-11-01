Вендел считает, что у него не будет проблем с получением гражданства РФ
Редакция сайта ТАСС
20:45
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Вендел считает, что у него не будет проблем с получением российского гражданства. Об этом он рассказал журналистам.
"Это не только мое решение, но и решение множества людей. Но, если возникнет оказия, никаких проблем у меня не будет", - заявил Вендел.
1 ноября "Зенит" объявил о продлении контракта с Венделом до лета 2029 года. Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году. За пять лет в клубе бразилец четыре раза становился чемпионом России, а также один раз выигрывал Кубок и три раза - Суперкубок России.