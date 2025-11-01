В Албании волейболистку отстранили из-за сомнений в ее поле

По словам тренера "Динамо" из Тираны, за которое выступает Найара Феррейра, этот случай потряс спортсменку и навредил всей команде

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 2 ноября. Албанская федерация волейбола дисквалифицировала бразильянку Найару Феррейру на несколько недель из-за подозрений в отношении ее гендерной идентичности. Об этом сообщает портал BalkanInsight.

Федерация отстранила спортсменку на несколько недель и попросила ее пройти гендерный тест. Бразильянка выступает за команду "Динамо" из Тираны.

Уполномоченный по защите от дискриминации в Албании Роберт Гайда заявил, что дело было основано на предвзятости, а решение об отстранении Феррейры было дискриминационным. Он сообщил, что его ведомство рассматривает возможность начала расследования по этому делу. Тренер "Динамо" Орландо Коджа также назвал решение отстранить Феррейру необоснованным и опасным прецедентом.

"Это сильно ее потрясло. Она ждет результатов теста и говорит, что после этого уедет из Албании", - сказал тренер, добавив, что этот случай навредил команде.

Феррейре 32 года. Она играет на профессиональном уровне с сезона-2007/08.