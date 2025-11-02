Овечкин повторил худший результат по голам на старте сезона НХЛ

Его "Вашингтон" потерпел четвертое поражение кряду

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Jeffrey T. Barnes

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не может набрать очков в четвертом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

В ночь на воскресенье "Вашингтон" в гостях уступил "Баффало" в серии буллитов со счетом 3:4. В составе победителей шайбы забросили Тейдж Томпсон (3-я минута), Алекс Так (11), Исак Розен (19), победный буллит реализовал Боуэн Байрам. У проигравших отличились Дилан Строум (2), Алексей Протас (3) и Сонни Милано (40).

Овечкин забил в 2 из 12 матчей нынешнего регулярного чемпионата, повторив свой худший результат в карьере. В предыдущий раз подобное случалось в сезоне-2023/24, тогда россиянин показал худший результат по заброшенным шайбам в карьере - 31 гол в 79 встречах (за исключением пандемийного сезона, когда форвард забил 24 гола в 45 матчах - прим. ТАСС).

Овечкин провел на льду 19 минут 15 секунд, нанес три броска по воротам, произвел два силовых приема и не реализовал послематчевый буллит. Российский форвард в нынешнем сезоне забросил две шайбы и сделал пять результативных передач в 12 матчах. Капитан "Вашингтона" в четвертый раз подряд ушел со льда без результативных действий. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 13 очков в 12 играх, "Баффало" идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 13 очками в 12 встречах.

В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 6 ноября по московскому времени сыграет дома с "Сент-Луисом", "Баффало" днем ранее примет "Юту".