Пивоваров рассказал о возможных трансферах "Динамо" зимой

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" работает над возможными трансферами зимой. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

"Сформирован ли список на усиление зимой? Мы работаем над этим, конкретно сейчас. И будем реагировать на ситуацию, - сказал Пивоваров. - Ведь усиление бывает разным, в том числе это может быть и возвращение травмированных игроков, таких как Артур, Луис Чавес, Антон Миранчук, Денис Макаров. Это те игроки, которых сейчас не хватает, и они могут своим возвращением в строй усилить команду".

"Динамо" с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.