Двоеглазова отметила, что ей пришлось вновь привыкать ко льду на Гран-при

Она лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при России в Красноярске

Алиса Двоеглазова © Петр Ковалев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигуристке Алисе Двоеглазовой пришлось вновь привыкать ко льду на втором этапе Гран-при России в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

Двоеглазова лидирует после короткой программы, набрав 72,70 балла. В прошлом сезоне она заняла второе место в финале юниорского Гран-при России.

"Чувствую от проката пока только положительные эмоции, есть небольшие недочеты, над которыми можно поработать, - отметила Двоеглазова. - Отличия от юниорских соревнований сильно не ощущаю, но более заполненные трибуны. Происходит обмен энергии, у меня вообще в этом сезоне заводные программы, публика сразу подхватывает ритм. Мне очень приятно выступать на этой арене, уже природнилась. Тут немного нестандартный лед, приходилось сегодня снова к нему привыкать".

"Это мой первый взрослый этап, была какая-то неизведанность, что поставят судьи, но баллами довольна, буду двигаться дальше. В работе особо ничего не меняла, поменяла отношение в целом к тренировкам, начала больше получать положительных эмоций, кайфовать от тренировочного процесса", - поделилась спортсменка.

Двоеглазова призналась, что ей легче выступать, когда Дарья Садкова и Софья Акатьева принимают участие в соревнованиях вместе с ней.

"Поддержали ли Дарья Садкова и Софья Акатьева? Конкретно сегодня мы с девочками не списывались, но мы на связи, они спрашивали, как я долетела, какие условия. Проще, когда выступаем с девочками на одном старте? Наверное, проще, когда мы вместе. Я сама расстроилась, что, к сожалению, Соня не поехала на этот этап. Когда мы выступали на контрольных прокатах, в раздевалке друг друга поддерживали и помогали настраиваться на прокаты", - заключила фигуристка.