Российские конькобежки прилетели в США для участия в этапе Кубка мира

Этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити 14-16 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские конькобежки прилетели в Солт-Лейк-Сити для участия в этапе Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в Союзе конькобежцев России (СКР).

"Спортсмены прибыли в Солт-Лейк-Сити", - сказал собеседник агентства.

Этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити 14-16 ноября. В нем примут участие россияне Александра Саютина, Анастасия Семенова и Ксения Коржова. В качестве запасной в США прилетела Ирина Сальникова.

Кроме этого этапа, отборочные для россиян соревнования к Олимпийским играм по конькобежному спорту пройдут в канадском Калгари (21-23 ноября), нидерландском Херенвене (5-7 декабря) и норвежском Хамаре (12-14 декабря). Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.