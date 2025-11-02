Угожаев отметил, что ему несложно выступать на двух этапах Гран-при подряд

Ранее спортсмен занял третье место на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Николай Угожаев © Софья Сандурская/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигуристу Николаю Угожаеву несложно выступать на двух этапах Гран-при России подряд. Об этом он рассказал журналистам на втором этапе Гран-при, который проходит в Красноярске.

Угожаев лидирует после короткой программы, набрав 88,88 балла. 26 октября спортсмен занял третье место на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

"Что с флипом? Ноги чуть разлетелись, завтра на тренировке получше его отработаю, чтобы в прокате не было неприятностей. Внештатную ситуацию нужно отрабатывать, нельзя расслабляться, - отметил Угожаев. - Почему два этапа подряд, тяжело ли? Нормально. Вот так решил, я изначально хотел Магнитогорск и Красноярск, думал, будет первым и третьим, мне здесь очень нравится, сюда всегда хочется возвращаться. Я быстро перестроился в первый день, была тактика не спать в самолете".