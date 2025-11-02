Футболистка Филипович рассказала, что до конца верила в победу "Спартака"

В воскресенье футболистки "Спартака" сыграли вничью с ЦСКА со счетом 2:2 и досрочно стали чемпионками России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Игрок московского женского футбольного "Спартака" сербка Тияна Филипович до последнего верила в то, что команда станет чемпионом России в игре со столичным ЦСКА. Об этом она рассказала ТАСС.

В воскресенье футболистки "Спартака" сыграли вничью с ЦСКА со счетом 2:2 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России и досрочно стали победительницами турнира. Филипович забила гол, который принес красно-белым ничью и победу в чемпионате.

"У меня сейчас много эмоций, я очень рада. Просто спасибо моей команде за все, что мы сделали. Я верила в эту победу до конца, очень счастлива", - сказала Филипович.

"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России. Команда проводит второй сезон в истории.