"Локомотив" прервал серию "Салавата Юлаева" из пяти побед в КХЛ

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:1

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в гостях со счетом 4:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (2-я минута), Егор Сурин (30), Мартин Гернат (45) и Александр Радулов (56). У "Салавата Юлаева" отличился Ярослав Цулыгин (22).

"Локомотив" одержал третью победу подряд в КХЛ. Команда лидирует в Западной конференции с 32 очками после 22 встреч. "Салават Юлаев" прервал серию из пяти побед, уфимцы располагаются на девятом месте на Востоке с 18 очками после 21 игры. В следующем матче "Локомотив" 6 ноября примет московский "Спартак", "Салават Юлаев" днем ранее на выезде сыграет с астанинским "Барысом".

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома со счетом 3:2 обыграл владивостокский "Адмирал", челябинский "Трактор" на своем льду переиграл новосибирскую "Сибирь" (4:3), нижегородское "Торпедо" на выезде было сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (2:0).