Сборная России по гандболу стала второй на турнире в Минске

В заключительном матче россияне проиграли белорусам

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной России © Егор Алеев/ ТАСС

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу уступила команде Белоруссии в третьем матче товарищеского турнира, который прошел в Минске.

Встреча закончилась со счетом 34:28 в пользу хозяев турнира.

По итогам соревнований россияне заняли второе место, набравшие 4 очка. Российские гандболисты в своей стартовой встрече на турнире победили сборную Ирака со счетом 37:20. Во втором матче россияне обыграли вторую команду Белоруссии (28:27).

Победителем турнира стала сборная Белоруссии (6 очков), третье место заняла вторая команда Белоруссии (2), четвертое - гандболисты Ирака (0).