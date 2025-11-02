Футболист "Спартака" Самошников пропустит матч с "Краснодаром" из-за болезни

Также после травмы продолжает восстанавливаться Александер Джику

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Спартака" Илья Самошников © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Илья Самошников пропустит матч 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" из-за болезни. Об этом сообщила пресс-служба "Спартака".

Сроки восстановления футболиста не уточняются. Также пресс-служба клуба сообщила, что защитник Александер Джику продолжает восстанавливаться после полученной в игре с махачкалинским "Динамо" травмы голеностопа.

Самошникову 27 лет, в текущем сезоне он провел 7 игр во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. В сентябре игрок перешел в "Спартак" из московского "Локомотива".

"Спартак" набрал 22 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 29 очками располагается на 3-й строчке. Встреча команд пройдет в воскресенье и начнется в 19:30 мск.