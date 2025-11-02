Кордоба получил красную карточку в матче со "Спартаком"
Редакция сайта ТАСС
18:34
КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба удален с поля в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги против московского "Спартака" на 88-й минуте.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарцев.
Форвард пропустит следующую игру чемпионата. "Краснодар" сыграет в гостях против калининградской "Балтики" 9 ноября.
Кордоба во второй раз в сезоне получил красную карточку. Он был удален 31 августа в матче 7-го тура против ЦСКА (1:1).
В текущем сезоне Кордоба сыграл в 18 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в разных турнирах.