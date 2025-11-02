Олимпийский чемпион в марафоне Кипчоге намерен провести забег в Антарктиде

Кениец признался, что хочет совершить "нечто экстремальное"

Редакция сайта ТАСС

Элиуд Кипчоге © Cameron Spencer/ Getty Images

ТАСС, 2 ноября. Двукратный олимпийский чемпион в марафоне кениец Элиуд Кипчоге планирует пробежать дистанцию в Антарктиде. Его цитирует пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Я буду бегать в Антарктиде. Теперь хочу совершить нечто экстремальное, что может заставить человека усердно работать", - сказал спортсмен.

Кипчоге 40 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом в марафоне (2016, 2020), серебряным призером Олимпиады 2008 года и бронзовым призером Игр 2004 года на дистанции 5 000 метров, также спортсмен становился чемпионом мира 2003 года в беге на дистанции 5 000 метров.