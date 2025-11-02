"Краснодар" раздавил "Спартак", но чуть не упустил победу. Итоги тура РПЛ

Краснодарская команда вернулась на первое место в турнирной таблице РПЛ

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Краснодара" Александр Черников и нападающий Джон Кордоба © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" победили московский "Спартак" на своем поле со счетом 2:1 в заключительном матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако действующий чемпион России чуть не потерял очки из-за своих ошибок.

Читайте также

"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

В первом тайме "Краснодар" был на две головы сильнее "Спартака", краснодарская команда полностью владела мячом, создавала моменты, что привело к двум голам. Первый гол колумбийского нападающего Джона Кордобы был отменен из-за офсайда, второй забили после неразберихи в штрафной гостей. Мяч в почти пустые ворота отправил полузащитник Александр Черников. И первый тайм не дарил какой-то надежды на то, что все может поменяться, "Краснодар" просто был сильнее. Такая же игра продолжилась и во втором тайме - на 59-й минуте после неудачного розыгрыша "Спартака" от ворот мяч оказался у Эдуарда Сперцяна, который пробил в перекладину, а далее Кордоба успешно сыграл на добивании.

Ничего не предвещало беды для "Краснодара", однако на 88-й минуте Кордоба получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение он получил четырьмя минутами ранее. "Спартак" почти сразу отыграл один мяч - Ливай Гарсия забил после подачи Эсекьеля Барко. Посла этого Дуглас Аугусто получил две желтые карточки в одном эпизоде и тоже был удален. "Спартак" устроил навал на ворота хозяев, в штрафной оказался и вратарь красно-белых Александр Максименко. Но усилия гостей не увенчались успехом.

"Краснодар" немного смазал концовку

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что матч получился отличным, но концовку команда смазала. "Получился яркий, запоминающийся вечер, ребята проделали фантастическую работу, все, о чем говорили, выполнили, - сказал Мусаев, комментарий которого приводит пресс-служба краснодарцев. - Огромная самоотдача, хорошее качество в атаке, отличная игра в обороне. Добились заслуженной победы. Немного смазанной получилась концовка, две ненужные красные карточки, особенно в моментах, когда бежали в атаку, могли забить третий мяч. Но это эмоции, накал игры, цена победы была огромной. Я рад, что мы справились, поздравляю всех наших болельщиков и жителей города".

"Что касается Кордобы, то там скорее первая желтая карточка может быть спорной, которой, кажется, не было. Вторая - не хотел трогать соперника, убегал один в один, было больше похоже на несчастный случай. У Дугласа есть такая проблема, получил несколько карточек за игру локтями, говорили с ним, чтобы был аккуратнее. Но тоже карточка была в атаке. Конечно, эти удаления дали немного уверенности "Спартаку", мы сыграли немного неправильно в обороне, но главное - победа. Много кадровых потерь перед следующим туром, будем ломать голову, как заменить, но и шанс для других, кто получал мало времени", - добавил Мусаев.

Читайте также

Кордоба получил красную карточку в матче со "Спартаком"

Сперцян заявил, что матч получился эмоциональным. "К нам сегодня приезжала столица - проводили ее домой со счетом 2:1, - написал он своем Telegram-канале. - Было очень эмоционально и непросто, но мы справились. Спасибо за вашу поддержку на стадионе".

"Краснодар" набрал 32 очка и вернулся на 1-е место в турнирной таблице РПЛ. Следом идут московский ЦСКА (30 очков) и петербургский "Зенит" (29). "Спартак" с 22 очками располагается на 6-й позиции.

В следующем туре "Краснодар" 9 ноября на выезде сыграет с калининградской "Балтикой". Этот матч, помимо Кордобы и Аугусто, из-за перебора желтых карточек пропустят защитник Диего Коста и полузащитник Никита Кривцов. "Спартак" в следующее воскресенье в гостях встретится с грозненским "Ахматом".

"Балтика" в гонке

Также в воскресенье "Балтика" на своем поле победила "Ахмат" со счетом 2:0. Голы в составе хозяев забили Максим Петров и Сергей Пряхин. В середине второго тайма красную карточку получил игрок грозненцев Георгий Мелкадзе.

Это поражение стало третьим для "Ахмата" в РПЛ под руководством Станислава Черчесова. Команда начала с ним с беспроигрышной серии из семи матчей. "Балтика" не проигрывает в чемпионате на протяжении четырех встреч, всего в этом сезоне подопечные Андрея Талалаева проиграли только раз - в матче с московским ЦСКА (0:1). "Балтика" с 27 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 16 очками располагается на 9-й позиции.

В первом матче дня встречались борющиеся за выживание "Оренбург" и "Сочи". Оренбургская команда победила со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Эмирджан Гюрлюк и Хорди Томпсон. У проигравших отличился Франсуа Камано. Еще один мяч полузащитник "Сочи" Михаил Игнатов отправил в свои ворота. Эта победа стала первой для "Оренбурга" под руководством Ильдара Ахметзянова, возглавившего команду 10 октября.

Оренбуржцы с 11 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" (8) идет на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре "Оренбург" 9 ноября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", сочинцы днем ранее примут "Ростов".

Программа 14-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день ЦСКА дома победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0. 1 ноября казанский "Рубин" сыграл вничью с московским "Динамо" (0:0), "Динамо" из Махачкалы победило самарские "Крылья Советов" (2:0), "Ростов" уступил тольяттинскому "Акрону" (0:1), "Зенит" оказался сильнее "Локомотива" (2:0).