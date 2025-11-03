Синнер спустя два месяца вновь возглавил рейтинг ATP

Итальянец сместил с первого места испанца Карлоса Алькараса

Редакция сайта ТАСС

Янник Синнер © Julian Finney/ Getty Images

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер вновь стал лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На прошедшей неделе Синнер выиграл "Мастерс" в Париже. На его счету 11 500 очков. Он обошел Карлоса Алькараса (11 250), который проиграл во втором круге турнира. Испанец был первой ракеткой мира с 8 сентября после победы на Открытом чемпионате США. До этого на лидирующей позиции рейтинга ATP на протяжении 65 недели подряд находился Синнер.

Тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев (5 560). Лучшим из россиян является Даниил Медведев, располагающийся на 12-й позиции (2 960). Андрей Рублев занимает 16-ю строчку (2 560), Карен Хачанов - 18-ю (2 320).