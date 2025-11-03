Футболист "Динамо" Бителло верит, что уровень РПЛ будет расти
Редакция сайта ТАСС
07:33
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уровень Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) высокий, но может стать еще выше. Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло.
"Футбол здесь на высоком уровне, но в России много силового футбола, - сказал Бителло. - В ведущих европейских лигах больше владеют мячом, с умом играют в атаке и защите. Но я верю, что российская лига на правильном пути. В ней собраны отличные игроки, она будет продолжать расти".
Бителло 25 лет, он выступает за "Динамо" с 2023 года, вместе с бело-голубыми он стал бронзовым призером чемпионата России в 2024 году. Ранее он выступал за бразильский "Гремио".