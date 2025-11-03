Футболист "Динамо" Бителло рассказал об особенностях работы с Карпиным

Полузащитнику нравится стиль игры тренера

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин привлекает футболистов стилем игры, он специалист с высоким уровнем. Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник "Динамо" Бителло.

Карпин работает в "Динамо" с лета 2025 года.

"Мне нравится его тренерский стиль. Он отличный тренер, мы знаем его уровень и стараемся делать все, что он просит, - сказал Бителло. - Нам нужно, чтобы каждый из нас был еще более ответственным и проявлял себя на поле".