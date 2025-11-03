Кагановская испытывает радость после Гран-при из-за предстоящего отпуска

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов после этапа Гран-при России в Красноярске отправятся в недельный отпуск

Редакция сайта ТАСС

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Софья Сандурская/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, испытывают чувство радости по окончании этапа Гран-при России в Красноярске из-за предстоящего недельного отпуска. Об этом они рассказали журналистам.

Дуэт занял второе место, набрав 204,54 балла. 26 октября Кагановская и Некрасов выиграли стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске.

"Трудно сказать, что мы улучшились, много работали после предыдущего этапа, но у нас было всего три дня. Много работали над поддержкой в короткой, катали произвольный танец. Сейчас было выходить спокойнее, потому что все нервные клетки остались на предыдущем этапе. На этом этапе получилось себя отпустить и получать удовольствие от программы, а не думать о каждом шаге. Ощущение радости [испытываю], потому что нам обещали недельный отпуск", - сказала Кагановская.

"Нервов было чуть-чуть, но все равно соревновательная была и та неделя. С Бенуа [Ришо] (хореограф, поставивший дуэту произвольный танец - прим. ТАСС) мы созваниваемся, договариваемся о дне и времени и стараемся с ним по максимум пройти по всему, что ему не нравится, или если надо что-то добавить. Из последнего он говорил, что в финале хочет больше скорости", - отметил Некрасов.