Три российских спортсмена выступят на ЧМ по BMX-фристайлу
Редакция сайта ТАСС
09:50
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. На чемпионате мира по BMX-фристайлу выступят три российских спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в Федерации велосипедного спорта России.
На турнире выступят бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года в дисциплине "парк" Никита Фоминов, пятикратная чемпионка России Екатерина Круглова и Анар Алиев.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.