Три российских спортсмена выступят на ЧМ по BMX-фристайлу

Турнир пройдет с 4 по 8 ноября в Саудовской Аравии

Екатерина Круглова © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. На чемпионате мира по BMX-фристайлу выступят три российских спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в Федерации велосипедного спорта России.

На турнире выступят бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года в дисциплине "парк" Никита Фоминов, пятикратная чемпионка России Екатерина Круглова и Анар Алиев.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.